Бастрыкин проверит СК в Томской области после смерти мужчины от удара электрошокером

Жительница Томска Елена Ярулина, которая больше пяти лет добивалась расследования смерти брата, попала на прием главе СК России Александру Бастрыкину и дело наконец-таки возбудили, сообщает « TV2 ».

Женщина считает, что ее брат Андрей Ильющенков умер в результате драки с соседом, который ударил его электрошокером в область сердца, поскольку спустя некоторое время у него случился обширный инфаркт миокарда и он скончался во время операции. Судмедэкспертиза отказалась связать смерть с электрошокером.

На прием к Бастрыкину, по словам Ярулиной, ей удалось попасть благодаря общественному резонансу. Ранее она записала видеообращение к Бастрыкину.

«Я в течение трех лет записываюсь к вам на прием. Меня записывают, но не вызывают. Поэтому я вынуждена записать обращение», — сказала женщина на видео.

В ноябре 2019 года она неделю пикетировала региональный СК. Попала на прием к первому замруководителя управления, но, по ее словам, он не смог ответить ни на один вопрос.

Электрошокер. СС0

На встречу с Бастрыкином вызвали представителей томского СК, в том числе главу управления Андрея Щукина. В отношении руководства СУ глава ведомства поручил провести служебную проверку «в связи с прекращением уголовного дела о причинении смерти по неосторожности».

«Я сама лично видела, как они мандаты положили на стол, три человека. Бастрыкин показывал видео и фото мои, где следы от шокера видно. И говорил, почему вы все это игнорировали. Щукина он буквально отругал и сказал выйти в коридор. Говорил, как может так быть, что человек столько времени бьется, а вы не реагируете. Сказал, нужно возобновить уголовное дело. Обещал обязательно разобраться, а в Томск приедет с проверкой комиссия, всех нужно проверить и убрать, мол, вы там уже просто заелись на местах, у вас больше начальников, чем следователей», — рассказала Ярулина.

На время проверки несколько сотрудников управления отстранили от работы, отмечает издание.

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и передать его следователям центрального аппарата СК России, назначив дополнительную экспертизу.