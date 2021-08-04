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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело бывшего депутата-единоросса, переехавшего волка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело против бывшего депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова и пятерых его знакомых, которые переехали на снегоходе волка.

Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Алтайский биосферный заповедник.

Он поручил доложить обо всех обстоятельствах преступления, сообщили в пресс-службе СКР.

Также Бастрыкин поручил главе СУ СК по Курганской области рассказать об истории с государственным инспектором департамента природных ресурсов региона Алексеем Саночкиным. Он пожаловался в СМИ на незаконное, по его мнению, увольнение.

Что произошло

В феврале Хахалов вместе с друзьями устроил охоту на волков, во время которой одного из хищников переехали снегоходом. В пасть ему засунули дуло ружья. Участники охоты снимали все это на камеру телефона.

Видео с издевательствами на животным опубликовали в интернете. Жалобу на депутата в полицию написал департамент природных ресурсов Курганской области.

Хахалов утверждал, что охота на волков была законной и у него есть лицензия. Однако депутат признал, что одного волка действительно сбили снегоходом.

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн сообщил, что Хахалова исключат из партии за издевательство над животными. Курганский депутат в июне сдал свой мандат члена областной думы.

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