Бастрыкин взял на контроль расследование о гибели бийчанина на тюбинге

Председатель СК России Александр Бастрыки поручил доложить о ходе расследования гибели 16-летнего подростка в Бийске, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Подросток погиб, когда катался на тюбинге - он столкнулся с автомобилем

Доклад об инциденте Бастрыкин ждет от руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко.

Напомним, трагедия произошла в Бийске 20 ноября. Подросток решил покататься на тюбинге и прицепил его буксировочным тросом к автомобилю совершеннолетнего знакомого.

Во время езды тюбинг вместе с подростком вылетел на обочину дороги. Там он столкнулся с припаркованным автомобилем.

16-летний парень получил травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».