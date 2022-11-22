Бастрыкин взял на контроль расследование о гибели бийчанина на тюбинге

Доклад об инциденте Бастрыкин ждет от руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Колесниченко.
Напомним, трагедия произошла в Бийске 20 ноября. Подросток решил покататься на тюбинге и прицепил его буксировочным тросом к автомобилю совершеннолетнего знакомого.
Во время езды тюбинг вместе с подростком вылетел на обочину дороги. Там он столкнулся с припаркованным автомобилем.
16-летний парень получил травмы, от которых скончался на месте до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».