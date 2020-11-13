Бастрыкин взял под личный контроль дело порубившего жене руки жителя Алтая

Председатель СК поручил руководителю регионального главка доложить об обстоятельствах причинения тяжкого вреда здоровью женщины. Мужчина нанес не менее семи ударов.

Пострадавшая рассказывала изданию 360°, что ее муж пьянствовал, не работал, избивал. В итоге они развелись, но мужчина все равно приходил к ней пьяный и угрожал. После очередного отказа жить вместе, он напал на нее с топором.

«Когда повалил на землю, уже достал топор. Он брал руки по отдельности. Брал руку — рубил, вторую брал — рубил. Наносил обухом удары по голове, потом обухом ломал руки», — рассказывала женщина.

В итоге у пострадавшей разрублены обе ладони, три пальца на спицах, один отрублен, сломана рука. Также пострадавшая получила травму головы.

Подозреваемый скрывался от правоохранителей три дня. Потом его привел в полицию отец.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам представить подробную информацию об обстоятельствах происшествия и предпринимаемых следствием мерах.