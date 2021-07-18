Байкер из Алтайского края сбил на «зебре» жительницу Новосибирска

Мотоциклист из Алтайского края совершил наезд на жительницу Новосибирска неподалеку от села Майма в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

ДТП случилось еще 16 июля в Майминском районе на 428 километре Чуйского тракта.

«35-летний житель Алтайского края, управляя мотоциклом Suzuki, при движении со стороны села Майма в направлении города Бийск, допустил наезд на пешехода — жительницу города Новосибирск 1974 года рождения. Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточняют в полиции.

Мотоциклист сбил женщину в Горном Алтае. Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Установлено, что мотоциклист был трезв.

По факту произошедшего проводится проверка.