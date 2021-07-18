18 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Байкер из Алтайского края сбил на «зебре» жительницу Новосибирска

Мотоциклист из Алтайского края совершил наезд на жительницу Новосибирска неподалеку от села Майма в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Мотоциклист сбил женщину в Горном Алтае.
Мотоциклист сбил женщину в Горном Алтае.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП случилось еще 16 июля в Майминском районе на 428 километре Чуйского тракта.

«35-летний житель Алтайского края, управляя мотоциклом Suzuki, при движении со стороны села Майма в направлении города Бийск, допустил наезд на пешехода — жительницу города Новосибирск 1974 года рождения. Женщина переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточняют в полиции.

Мотоциклист сбил женщину в Горном Алтае.
Мотоциклист сбил женщину в Горном Алтае.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В результате ДТП женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Установлено, что мотоциклист был трезв.

По факту произошедшего проводится проверка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость