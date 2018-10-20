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«Байкеры» из Панкрушихи забили до смерти водителя КАМАЗа

Дорожный конфликт в Панкрушихинском районе завершился трагедией. Два парня на мотоцикле избили водителя Камаза, после чего тот скончался в больнице. Об этом сообщают «Каменские известия».

КамАЗ.
КамАЗ.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел 8 октября. 22-летний житель Панкрушихинского района вместе с товарищем поехал на мотоцикле с одного края села Велижанки на другой по объездной дороге. Навстречу ехал КАМАЗ, мотоциклисты остановились. Машина, проезжая мимо, зацепила мотоцикл.

«Пострадавшие» догнали КАМАЗ, устроили скандал и драку. Избитый водитель грузовика остался лежать на дороге, а друзья уехали. Мужчину обнаружили случайные прохожие. Его доставили в Панкрушихинскую больницу, но врачи не смогли его спасти.

Следком возбудил уголовное дело.

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