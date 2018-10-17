Охреневшие: почему безнаказанность убивает

15 октября в Барнауле произошла трагическая авария . Пьяный водитель BMW X6 проехал на красный свет и врезался в Renault, в результате аварии погибли молодая женщина и две маленькие девочки. В сети люди опасаются, что лихача могут «отмазать» или что наказание если даже и последует, то будем мягким. Хочется поговорить о том, чем опасна такая вот доброта.

Андрей Никитин , издатель.

Всю прошлую неделю страна осуждала драку Кокорина и Мамаева, но при этом многие с пониманием относились к драке после боя Хабиба Нурмагометова с Конором Макгрегором. Выходку одних не одобрили, несдержанность другого поняли. Хотя в том и другом случаях произошли события, на которых будут учиться другие. И кто-то не воспримет отношения к хулиганству футболистов, потому что эту историю затмит оправдание драки борца.

Да, он победил, и все, что должен был доказать Конору, он сделал на ринге. А то, что произошло дальше — это ведь было не только его личное дело. Но и посыл другим людям. А они смотрят, мотают на ус. Понимают, что если нельзя, но есть какие-то смягчающие обстоятельства, то можно. И каждый понимает свои смягчающие обстоятельства по-своему. И когда в следующий раз грязно подерутся досками шахматисты или теннисистка сломает тренеру соперницы руку ракеткой, надо помнить, что им же показали пример постспортивного поведения.

Пьяному водителю BMW ведь кто-то тоже показал пример. Ему сейчас только 33 года. Большую часть своей жизни он воспитывался на таких примерах уже при современных законах. 90-е с бандитизмом не прошли даром. 2000-е с их вседозволенностью чиновников и 2010-е с безумными выкрутасами мажоров (которым мажоры 90-х просто завидуют) тоже оставили отпечаток в его сознании.

Он охреневший. Но от чего? От того, что видел, как вокруг везде хренеют другие. И большинству это сходит с рук. А если и не сходит сразу, то через какое-то время. Были бы деньги, были бы связи.

Пример не совсем в тему, но в нем тоже есть элемент разрастания охренения. Сейчас в Барнауле обсуждают застройку бора. Мол, там уже скоро деревьев не останется. А с чего все началось? На излете 90-х кучка высоких начальников, в числе которых были и правоохранители, решили выкроить себе уголок леса для коттеджного поселка. Чтобы пожить на природе в уединении. Увидев, что этим ничего за такую шалость не было, за ними потянулись некоторые бизнесмены, которые уже начали откусывать другие куски леса, рассказывая, как они застроят участки, не повредив ни одного дерева. Потом начали пластать целыми микрорайонами. Теперь в лесу у нас образовалась новая Солнечная поляна. А там, глядишь, и вторую нарежут.

Вот так одни решили красиво и элитарно охренеть за счет ничейных сосен, а за ними охренела куча народу. И вся элитарность бора теперь под большим вопросом. Да и вообще, останется ли там в ближайшие 5−10 лет хоть сколько-нибудь деревьев до Кордона?

И ведь Мамаев с Кокориным так же охреневали не сами по себе. У них были учителя. И их не одни-два, их тысячи, если не десятки или сотни тысяч. Они рядом с нами — учителя такие. Но жаль, если поступок Хабиба Нурмагометова, к чьей победе я отношусь с почтением, станет уроком для какого-нибудь следующего охреневшего.

Поэтому, не надо прощать. А еще бы некоторые статьи докриминализировать. А то сядет сейчас виновник ДТП, если его еще признают виноватым, не за убийство (ведь не эту же статью ему инкриминирует) трех человек. А совсем с другой формулировкой. Хотя, чем его поступок в результате отличается от того, что если бы он взял автомат и расстрелял бы троих? По сути — ничем. А по закону — очень многим. И даже этим мы ему прощаем и учим других.