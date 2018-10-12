Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора отстранили от боев

Российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора временно отстранили от соревнований UFC, сообщает lenta.ru со ссылкой на ESPN. Это связано с делом, заведенным после драки бойцов после спарринга.

Бойцов дисквалифицировали минимум на 10 дней. Срок будет отсчитываться с 15 октября, а слушание по делу спортсменов пройдет 24 октября. На нем Атлетическая комиссия штата Невада решит, нужно ли отстранять бойцов на весь срок расследования.

Напомним, что после боя Хабиб Нурмагомедов набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами ринга. После этого вспыхнула массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Позже в связи с потасовкой был задержан менеджер и еще два члена команды Нурмагомедова. Сообщается, что фанаты Конора Макгрегора бросали в российского бойца пиво, бутылки и ирландские флаги.