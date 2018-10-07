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Хабиба Нурмагомедова хотят лишить звания чемпиона из-за драки после боя с Макгрегором

7 октября поединок российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором закончился победой нашего атлета. Однако после боя в зале, где проходил поединок, вспыхнула массовая драка. В связи с этим глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался гарантировать, что россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет лишен чемпионского пояса, пишет Lenta.ru.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
скрин с видео

Дэйна Уайт,
глава UFC:

Я не могу на 100 процентов сказать, что у Хабиба не отберут пояс. Мы подчиняемся комиссии штата Невада, и я уверен, что она примет жесткое решение. Он должен переживать из-за нее, а не из-за меня. У Хабиба проблемы.

Как произошла драка

Напомним, что после боя Хабиб набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами ринга. После этого вспыхнула массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Несмотря на произошедшее, судьи признали россиянина победителем боя, но Уайт отказался вручать Нурмагомедову чемпионский пояс.

Позже в связи с потасовкой был задержан менеджер и еще два члена команды Нурмагомедова. Сообщается, что фанаты Конора Макгрегора бросали в российского бойца пиво, бутылки и ирландские флаги.

Что сказал сам Хабиб

Российский боец во время пресс-конференции извинился за драку после поединка и заявил, что ему жаль, что сейчас все обсуждают лишь это происшествие и забывают о поведении его соперника. Нурмагомедов напомнил, что Макрегор нелицеприятно отзывался о его религии и отце, пишет Life.ru.

Также спортсмен сообщил, что после поединка ему лично позвонил президент России Владимир Путин, который отмечает в этот день 66-летие, и поздравил с победой.

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