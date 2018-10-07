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Задушил! Кто победил в бое Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором

7 октября в Лас-Вегасе прошел бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Победу в поединке одержал наш боец.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. 7 октября 2018 года.
скрин с видео

На турнир UFC 229 главным событием стала именно встреча Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Бой был очень жестким.

Хабиб пообещал закончить встречу досрочно. Это и случилось в 4 раунде, россиянин провел удушающий прием, ирландец сдался. В конце поединка началась массовая драка.

Схватка вызвала большой интерес во всем мире. Российский боец встречался с самым знаменитым бойцом ММА Макгрегором. В 2017 год Конор стал по данным Forbes четвертое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заработав 99 миллионов долларов.

Обоим спортсменам по 30 лет. У Хабиба 26 побед в 26 боях. У Конора 24 победы и три поражения. Оба бойца ненавидят друг друга, они ругаются на встречах, Напомним, во время церемонии взвешивания накануне этого поединка фанаты Хабиба и Конора устроили массовую драку.

Трансляцию боя можно было посмотреть на большом экране ТРЦ «Арена».

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