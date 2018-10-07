Стало известно, как и с кем Путин отметит свой день рождения

По словам Пескова, Путин проведет этот праздник в круг родных, близких и друзей. В частности, в гости к российскому президенту прилетел его друг Сильво Берлускони, о чем итальянский политик сообщил в Facebook:

Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные вопросы

Из-за этого Берлускони даже пропустит проходящие в Милане съезд партии «Вперед, Италия». Напомним, что в 2017 году итальянский друг Путина также посетил день рождения российского президента в Сочи. Тогда Берлускони подарил Путину огромный пододеяльник.

А ранее Сильво Берлускони и Владимир Путин вместе посещали Алтай.

Как Владимир Путин праздновал день рождения раньше

Как рассказал Дмитрий Песков, обычно Путин отмечает день рождения с близкими, но иногда бывают и исключения. Так, в прошлом году на этот день у президента было запланировано множество телефонных звонков, а также прошло совещание с членами Совета безопасности.

В 2016 году Путин провел день рождения на катке: в матче Ночной хоккейной лиги он забил семь шайб. Двумя годами ранее глава государства отправился в Сибирь и прошел почти девять километров.

По словам самого президента, однажды он провел этот день с зарубежным коллегой —председателем Китая Си Цзиньпинем.

«Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — поделился впечатлениями Путин.