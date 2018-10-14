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«Ел кашу, пью чай». Кокорин и Мамаев рассказали, как им живётся в «Бутырке»

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, которые находятся в «Бутырке» по делу о двух драках в Москве, рассказали Общественной наблюдательной комиссии и телеканалу «Дождь» о своём пребывании в СИЗО. По словам Мамаева «состояние нормальное», а Кокорин заявил о желании пользоваться спортзалом.

Павел Мамаев.
Павел Мамаев.
instagram.ru

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев говорит, что чувствует себя нормально и сожалеет о своем поступке. «Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — сказал Мамаев. Он сообщил, что в курсе того, что Рамзан Кадырова пригласил его в футбольный клуб «Ахмат», но сейчас ему не до этого. «Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — заявил футболист.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил Кадырова, а также рассказал, что написал заявление о том, что хочет пользоваться спортзалом в СИЗО. «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Всё читаю», — сказал Кокорин и также добавил, что сожалеет о случившемся.

8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. 11 октября полиция установила, кем были еще трое участников инцидента — в их числе оказался младший брат спортсмена Кирилл Кокорин. Его также задержали.

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