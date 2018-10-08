Кокорин и Мамаев побили чиновника в кафе в центре Москвы

Полицейские проверяют информацию о том драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в котором пострадал федеральный чиновник, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

По данным источника, в кафе на Арбате между футболистами и чиновником возникла словесная перепалка. Футболисты, якобы, оскорбили чиновника и ударили его по лицу.

Информация попала к правоохранителям по горячей линии «скорой помощи».

Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники кафе, в котором произошла потасовка, предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя. Компания, в которой они находились, вела себе очень шумно и неадекватно, вызвав недовольство посетителей.

Один из посетителей (пострадавший) сделал замечание, чем вызвал гнев знаменитых футболистов. Утверждается, что Кокорин и Мамаев приняли участие в избиении посетителя, в том числе бросая в него стулья.

По некоторым данным, пострадавший — Денис Пак, директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ.

Похождения Кокорина и Мамаева

В 2016 году произошел скандал с участием Кокорина и его партнера по сборной Павла Мамаева. Когда национальная команда вылетела с Евро-2016, спортсмены принимали участие в вечеринке с рекордным счетом за элитный алкоголь, пишет bfm.ru. Футболистов обвиняли в том, что они якобы купили около 500 бутылок элитного шампанского, стоимость которого составила 250 тысяч евро. Позднее эту информацию опровергли.