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Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат» для перевоспитания

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он заявил, что при любом исходе клуб «Ахмат» будет готов принять игроков. Об этом глава Чечни написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Рамзан Кадыров отметил, что не ставит перед собой цель давать правовые оценки поступку футболистов. По его словам, Павел Мамаев и Александр Кокорин «прославились своим неспортивным поведением». Как публичные люди и законопослушные граждане, они должны были соблюдать правила поведения.

Глава Чечни пишет, что «обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции». От него отворачивается общество, и появляются проблемы с трудоустройством.

Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде, — сообщил Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что от игроков не ждут звездной игры и забитых мячей, им хотят помочь «вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации».

Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено, — написал глава Чечни.

Что сделали Мамаев и Кокорин

8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и уже опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Российский футбольный союз уже заявил, что готов пожизненно дисквалифицировать Кокорина и Мамаева.

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