Бдительные соседи чудом спасли троих детей, запертых в горящем доме

16 октября в одном из частных домов Новосибирска произошел пожар. Возгорание случилось, когда хозяев не было дома. Они ушли и оставили запертыми троих своих детей.

До прибытия пожарных подразделений из горящего дома годовалого ребенка, двухлетнего и трехлетнего малышей успели эвакуировать соседи.





«Когда мы подошли, часть дома уже горела, а я услышала плач ребятишек. Монтировкой вместе с соседями мы разбили окно и увидели троих маленьких детей. В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей, и я унесла их к себе домой», — рассказала соседка Галина Елизарьева.

Как сообщил порталу НДН. Инфо Павел Винаков, начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону, прибывшая бригада скорой помощи осмотрела малышей, медицинская помощь никому не потребовалась. В результате пожара никто не пострадал.



При каких обстоятельствах возник пожар, и где находились родители детей в это время, будет установлено следственными органами.