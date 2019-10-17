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Происшествия

Бдительные соседи чудом спасли троих детей, запертых в горящем доме

16 октября в одном из частных домов Новосибирска произошел пожар. Возгорание случилось, когда хозяев не было дома. Они ушли и оставили запертыми троих своих детей.

Пожар в частном доме Новосибирска
Пожар в частном доме Новосибирска
https://vk.com/incident_nsk НДН. Инфо

До прибытия пожарных подразделений из горящего дома годовалого ребенка, двухлетнего и трехлетнего малышей успели эвакуировать соседи.



«Когда мы подошли, часть дома уже горела, а я услышала плач ребятишек. Монтировкой вместе с соседями мы разбили окно и увидели троих маленьких детей. В это время уже отгорели провода и начала рушиться крыша. Мы успели вытащить детей, и я унесла их к себе домой», — рассказала соседка Галина Елизарьева.

Как сообщил порталу НДН. Инфо Павел Винаков, начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону, прибывшая бригада скорой помощи осмотрела малышей, медицинская помощь никому не потребовалась. В результате пожара никто не пострадал.

При каких обстоятельствах возник пожар, и где находились родители детей в это время, будет установлено следственными органами.

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