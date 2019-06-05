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Происшествия

Бдительный алтайский таможенник отказался от взятки

Гражданин Казахстана предложил сотруднику Алтайской таможни взятку за беспрепятственный провоз четырех автомобилей в Россию. Тот доложил руководству. В результате несостоявшегося взяткодателя будут судить. Об этой истории сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Граница.
Граница.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Житель Казахстана вез в Россию четыре автомобиля товаров народного потребления. А разрешительных документов у него не было. 6 апреля он предложил замначальника отдела Алтайской таможни взятку в 16 тыс. рублей, рассчитывая, что его пропустят.

Но таможенник уведомил о предложении свое руководство, после чего «дальнейшая преступная деятельность гражданина Республики Казахстан была осуществлена под контролем отдела противодействия коррупции Алтайской таможни и сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю».

В дальнейшем было возбуждено уголовное дело, мужчину обвинили в преступлении по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за незаконные действия) и заключили под стражу.

Сейчас расследование дела завершено, утверждено рубцовским транспортным прокурором и направлено для рассмотрения в Локтевский районный суд Алтайского края.

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