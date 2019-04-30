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30 апреля
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Происшествия

Пара из Новоалтайска пойдет под суд за сбыт самогона с ацетоном

62-летний житель Новоалтайска вместе с 49-летней сожительницей гнали самогон с примесями. Теперь они пойдут под суд за сбыт опасной продукции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

В 2018 году пара решила продавать местным жителям самогон, чтобы «улучшить свое материальное положение», говорят следователи.

Эксперты обнаружили в напитке повышенное содержание опасных микропримесей и ацетон.

Самогонщики вину признали.

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