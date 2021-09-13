Беглый преступник из Алтайского края спрятался в детском лагере

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Шипуново Алтайского края. В мае его арестовали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщины, а также по подозрению в незаконной вырубке леса и сбыте поддельных денег.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но подозреваемому удалось скрыться.
На попутках он добрался до Усть-Коксы и там трудоустроился рабочим по укладке тротуарной плитки на одном из строительных объектов. Бригада размещалась на территории детского лагеря «Беловодье».
Мужчину задержали и отправят в Алтайский край.
Ранее сообщалось, что вооруженный автоматическим оружием солдат-срочник сбежал из части в Кировской области.