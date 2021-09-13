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Происшествия

Беглый преступник из Алтайского края спрятался в детском лагере

В детском оздоровительном лагере «Беловодье» в селе Усть-Кокса Республики Алтай обнаружили мужчину, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщило республиканское ГУ МВД.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Шипуново Алтайского края. В мае его арестовали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщины, а также по подозрению в незаконной вырубке леса и сбыте поддельных денег.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но подозреваемому удалось скрыться.

На попутках он добрался до Усть-Коксы и там трудоустроился рабочим по укладке тротуарной плитки на одном из строительных объектов. Бригада размещалась на территории детского лагеря «Беловодье».

Мужчину задержали и отправят в Алтайский край.

Ранее сообщалось, что вооруженный автоматическим оружием солдат-срочник сбежал из части в Кировской области.

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