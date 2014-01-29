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Происшествия

Белорусские силовики задержали всех директоров сахарных заводов страны

Силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Всего задержали 11 человек. Среди них — директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был задержан, когда «летел на отдых». Но самолет Минск — Мюнхен развернули возле Вроцлава. Криштаповича сняли с борта в Гродно.

Также фигурантом этого дела стал руководитель Белорусской сахарной компании (трейдера белорусских сахарных заводов в России с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов, пишет bfm.ru.

Расследованием дела занялся Комитет государственной безопасности (КГБ), пишет «Интерфакс».

В комитете «комментариев для СМИ — почему и куда пропали директора всех сахарных заводов — по-прежнему нет», — отмечается в публикации.

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