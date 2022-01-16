Бензовоз с топливом загорелся посреди частного сектора в Новосибирске

В Новосибирске загорелся бензовоз, внутри которого находилось примерно 4 тонны топлива, сообщает « АСТ-54 ».

Пожар произошел в Октябрьском районе — на пересечении улиц Карла Либкнехта и Автогенной.

«У частного дома оплавилась облицовка стен», — рассказали очевидцы.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 16:49.

«Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости — в работе пожарных четыре ствола. Спустя 38 минут огнеборцы объявили о локализации огня», — отметили в ведомстве.

На месте создали штаб пожаротушения, усилили группировки задействованных сил для ликвидации возгорания.

В 17:43 открытое горение ликвидировали, площадь возгорания составила 100 кв. метров. Пострадавших нет, угрозы населению и строениям — нет.

Ранее в Новосибирске крупный пожар произошел на автозаправке, в результате которого пострадали более десяти человек.