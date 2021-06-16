Шесть человек остаются в реанимации после пожара на новосибирской автозаправке

В Новосибирской областной клинической больнице в реанимации остаются шестеро пострадавших при пожаре на АГЗС. Еще одного пострадавшего перевели в ожоговое отделение, сообщает « Интерфакс ».

Выписан один из пациентов, получивших более легкие травмы. В больнице остаются 16 пострадавших.

Пожар и взрывы на АГЗС в Новосибирске произошли 14 июня, причиной стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную емкость.

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, огонь охватил не только заправку, но и прилегающие складские и технические помещения, пишет «Росбалт». Пострадали 34 человека.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны директор и инженер заправки.

Пожарные расчеты прибыли на место через 7 минут с момента сообщения о ЧС.

Пожарные и медики сначала госпитализировали 4 человека, но постепенно количество людей, обратившихся за помощью, выросло.