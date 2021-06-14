В Новосибирске на АЗС произошел взрыв, пострадали более 20 человек

Вечером 14 июня на одной из АЗС Новосибирска произошел мощный взрыв. По оперативной информации местных властей, пострадали более 20 человек.

Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, взрыв произошел в 18:05 на Гусинобродском шоссе.

Пожарные расчеты прибыли на место через 7 минут с момента сообщения о ЧС.

Первые секунды после взрыва уже попали на камеры очевидцев.

Пожарные и медики сначала госпитализировали 4 человека, но постепенно количество людей, обратившихся за помощью, выросло до 20. У них различные степени ожогов. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом «Известиям» сообщила главврач станции скорой помощи Ирина Большакова.

В настоящий момент пожарные пытаются сбить огонь. Информация обновляется.