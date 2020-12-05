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Происшествия

Беременная москвичка выбросила с 13 этажа ребенка подруги

30-летняя жительница Москвы, находясь на позднем сроке беременности, выбросила из окна дома с 13-го этажа ребенка свой подруги. Женщина сказала, что не хотела этого делать, все произошло на эмоциях, пишут «Известия».

Беременность.
Беременность.
CC0

Беременная приехала к знакомой и ее дочке, чтобы забрать детские вещи. Что конкретно произошло между женщинами — пока предстоит выяснить. Но в какой-то момент беременная москвичка схватила двухмесячного ребенка и выбросила его в окно. Новорожденная скончалась на месте.

По версии СМИ, матери девочки в момент происшествия не было дома — она вышла на несколько минут в магазин. Очевидцы сообщают, что мать не отходила от тела дочери до приезда скорой, а подруга сидела дома.

В настоящий момент беременную допрашивают, она признала свою вину. Известно, что подозреваемая из неблагополучной семьи, у нее были проблемы с наркотиками.

Наличие запрещенных веществ в организме женщины теперь установит экспертиза. Следователи также проверяют версию о болезни подозреваемой.

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