Беременная москвичка выбросила с 13 этажа ребенка подруги

Беременная приехала к знакомой и ее дочке, чтобы забрать детские вещи. Что конкретно произошло между женщинами — пока предстоит выяснить. Но в какой-то момент беременная москвичка схватила двухмесячного ребенка и выбросила его в окно. Новорожденная скончалась на месте.
По версии СМИ, матери девочки в момент происшествия не было дома — она вышла на несколько минут в магазин. Очевидцы сообщают, что мать не отходила от тела дочери до приезда скорой, а подруга сидела дома.
В настоящий момент беременную допрашивают, она признала свою вину. Известно, что подозреваемая из неблагополучной семьи, у нее были проблемы с наркотиками.
Наличие запрещенных веществ в организме женщины теперь установит экспертиза. Следователи также проверяют версию о болезни подозреваемой.