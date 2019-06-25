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Происшествия

Барнаульского полицейского уволили за присвоение чужого кошелька

Бывший сотрудник полиции Барнаула пытался восстановиться на службе через суд. Мужчина оспаривал результаты служебной проверки, после которой его уволили. Выяснилось, что полицейский присвоил себе чужой кошелек.

Полицейские.
Полицейские.
Настасья Коваленко

Как рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Екатерина Боровкова, полицейский был в торговом центре, на прилавке увидел чужой кошелек, раскрыл его и завладел деньгами, находящимися в нем. За это его впоследствии задержали.

По результатам служебной проверки мужчину уволили из полиции с формулировкой: «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Экс-полицейский обратился в суд, где заявил о несоразмерности наложенного дисциплинарного взыскания. Также он подчеркнул, что его действия были регламентированы нормами гражданского законодательства о находке.

Однако суд не принял во внимание доводы мужчины, так как в соответствии с законом «О полиции» он был обязан как в служебное время, так и вне работы воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету органов МВД. Кроме того, он не представил доказательств того, что пытался вернуть собственнику деньги, взятые из кошелька.

В результате полицейского не восстановили на службе, а приказ об увольнении оставили в силе.

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