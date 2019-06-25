Барнаульского полицейского уволили за присвоение чужого кошелька

Как рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Екатерина Боровкова, полицейский был в торговом центре, на прилавке увидел чужой кошелек, раскрыл его и завладел деньгами, находящимися в нем. За это его впоследствии задержали.
По результатам служебной проверки мужчину уволили из полиции с формулировкой: «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Экс-полицейский обратился в суд, где заявил о несоразмерности наложенного дисциплинарного взыскания. Также он подчеркнул, что его действия были регламентированы нормами гражданского законодательства о находке.
Однако суд не принял во внимание доводы мужчины, так как в соответствии с законом «О полиции» он был обязан как в служебное время, так и вне работы воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету органов МВД. Кроме того, он не представил доказательств того, что пытался вернуть собственнику деньги, взятые из кошелька.
В результате полицейского не восстановили на службе, а приказ об увольнении оставили в силе.