Жители алтайского поселка пожаловались на нашествие лошадей

Жители поселка Пионер труда в Хабарском районе пожаловались, что табун лошадей бесконтрольно бродит в окрестностях поселка и вытаптывает все на своем пути. Об этом пишет местная газета «Вестник целины».

Огромный табун в 2,5 тысячи голов заходит в поселок и бродит по улицам, ломая изгороди, съедая корма, заготовленные сельчанами для своего подворья.

По словам очевидцев, кони наведываются и в поселок Богатское, села Топольное и Новоильинка.

В полиции сказали, что по этому поводу проводят проверку. Правоохранители направили материал в администрацию Тополинского сельсовета. Владельцу лошадей грозит штраф за нарушение правил содержания домашних животных.

По словам главы сельсовета, информация из полиции района к ним еще не поступала, но были данные из соседнего Немецкого национального района. Там из общего табуна отбились девять голов лошадей.