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Происшествия

Жители алтайского поселка пожаловались на нашествие лошадей

Жители поселка Пионер труда в Хабарском районе пожаловались, что табун лошадей бесконтрольно бродит в окрестностях поселка и вытаптывает все на своем пути. Об этом пишет местная газета «Вестник целины».

Лошади
Лошади
СС0

Огромный табун в 2,5 тысячи голов заходит в поселок и бродит по улицам, ломая изгороди, съедая корма, заготовленные сельчанами для своего подворья.

По словам очевидцев, кони наведываются и в поселок Богатское, села Топольное и Новоильинка.

В полиции сказали, что по этому поводу проводят проверку. Правоохранители направили материал в администрацию Тополинского сельсовета. Владельцу лошадей грозит штраф за нарушение правил содержания домашних животных.

По словам главы сельсовета, информация из полиции района к ним еще не поступала, но были данные из соседнего Немецкого национального района. Там из общего табуна отбились девять голов лошадей.

«Мы рассмотрели материал на административной комиссии и вынесли 500 рублей штрафа хозяину-предпринимателю Керимову Арифу Эльхан-Оглы. А что мы ещё можем сделать? Не знаю, оплатил он уже или нет. А вообще, эти кони нас не беспокоят, в Топольное не заходят», — сказала глава сельсовета Людмила Ельжарова.

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