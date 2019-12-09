Жители алтайского поселка пожаловались на нашествие лошадей

Огромный табун в 2,5 тысячи голов заходит в поселок и бродит по улицам, ломая изгороди, съедая корма, заготовленные сельчанами для своего подворья.
По словам очевидцев, кони наведываются и в поселок Богатское, села Топольное и Новоильинка.
В полиции сказали, что по этому поводу проводят проверку. Правоохранители направили материал в администрацию Тополинского сельсовета. Владельцу лошадей грозит штраф за нарушение правил содержания домашних животных.
По словам главы сельсовета, информация из полиции района к ним еще не поступала, но были данные из соседнего Немецкого национального района. Там из общего табуна отбились девять голов лошадей.
«Мы рассмотрели материал на административной комиссии и вынесли 500 рублей штрафа хозяину-предпринимателю Керимову Арифу Эльхан-Оглы. А что мы ещё можем сделать? Не знаю, оплатил он уже или нет. А вообще, эти кони нас не беспокоят, в Топольное не заходят», — сказала глава сельсовета Людмила Ельжарова.