18 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Беспилотник рухнул в центре Москвы - закрыто воздушное пространство

Украинский дрон рухнул на нежилое здание в центре Москвы. В результате происшествия закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

По данным Минобороны, около 4:00 мск противник попытался атаковать объекты Москвы и Подмосковья с помощью беспилотника.

Атаку предотвратили средствами поражения ПВО. В результате беспилотник изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы.

По информации ведомства, жертв и разрушений нет.

Также обломки дрона упали на один из павильонов «Экспоцентра», сообщают экстренные службы. Это привело к частичному обрушению наружной стены на площади примерно 30 кв. м.

По предварительным данным, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте ЧП происшествия работают экстренные службы.

В результате происшествия, в районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство, вылеты и прилеты отложены.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость