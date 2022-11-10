Бетономешалка перевернулась в Барнауле

В Барнауле 10 ноября произошло ДТП с бетономешалкой, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на выезде из Борзовой Заимки в сторону Южного.

На фото видно, как грузовик лежит на боку, опираясь на теплотрассу. О пострадавших не сообщили.

Ранее легковушку смяло после столкновения с грузовиком на алтайской трассе.