Без комментариев: сибирский школьник вовремя не поприветствовал тренера и оказался в больнице

Мальчик из Новосибирска попал в больницу с черепно-мозговой травмой после тренировки по боксу, сообщает "КП - Новосибирск".

Сибирский школьник вовремя не поприветствовал тренера и оказался в больнице.

Во время тренировке между ребенком и тренером произошел конфликт. Со слов сибирячки, наставнику не понравилось, как ее сын с ним поздоровался.

Мальчик поделился, что увидел тренера, но не успел протянуть ему руку. После этого мужчина спросил: «Ты ничего не хочешь мне сказать?». Тогда 10-летний ребенок сказал: «Здравствуйте». Тренеру это не понравилось.

Далее на тренировке начались спарринги. После второго или третьего раунда школьник уже плакал, но наставник не обращал на это внимание.

Когда сын женщины вернулся домой, его уши были все в синяках.

Тренер заявил, что это норма, обычный тренировочный процесс. Также он добавил, что никакой неприязни у него нет, и вообще не стоит забывать, каким видом спорта ее сын занимается, - пересказывает диалог с тренером мама мальчика.

В итоге врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, неделю он находился в больнице. Его мама написала заявление в полицию.

На данный момент школьник работает со спортивным психологом и на бокс возвращаться не хочет.

Отмечается, что в спортивной организации от комментариев отказались.

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