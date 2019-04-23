Из-за пожаров в Забайкалье без крова остались 645 человек

Из-за массовых пожаров в Забайкальском крае потеряли имущество 645 человек. Огнем уничтожены жилые дома (191), многие из которых — больше, чем на одну семью, передает ИА «Чита.Ру» . При этом цифры еще могут измениться.

Пострадавшие получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной компенсации, а после оценки ущерба граждане, частично потерявшие имущество, смогут претендовать на компенсацию в 50 тысяч рублей, а в случае полной потери имущества — 100 тысяч.

Оставшиеся без жилья смогут самостоятельно выбрать, получить жилищный сертификат или попросить о восстановлении своих домов, пишет «Росбалт».

Всего в Забайкальском крае, по данным на 22 апреля, от степных пожаров вред здоровью получили 34 человека. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации ожогового центра.

19−20 апреля из-за сильного ветра с порывами до 22 м/с степные пожары охватили 13 населенных пунктов.