19 октября
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Происшествия

Без разрешения строили здание, которое рухнуло в Барнауле и унесло жизни двух рабочих

Здание, рухнувшее 18 октября на пр. Калинина в Барнауле, оказалось самовольным объектом. Об этом сообщает «Толк».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Стало известно, что на строительство здания не давали разрешения комитет по строительству, архитектуре и развитию города и другие органы местного самоуправления.

Очевидцы отметили, что сооружение возвели из кирпича, пенобетонных блоков, а перекрывали железобетонными плитами.

Конструкции обрушились на этапе устройства кровли. Под завалами погибли двое рабочих — 1960 и 1974 годов рождения.

По информации регионального Следственного комитета, устанавливают причины обрушения, допрашивают владельца объекта и свидетелей.

Назначены необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

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