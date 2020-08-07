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Происшествия

Без вины виноватый: оправдан мужчина, отсидевший 26 лет за убийство двух мальчиков

Суд в Китае признал невиновным местного жителя, который провел 26 лет в тюрьме после того, как был осужден за убийство двух мальчиков, сообщает Global Times.

Китай.
Китай.
Людмила Белозерских.

53-летний мужчина оправдан и освобожден из тюрьмы 4 августа после того, как суд признал его невиновным на основании отсутствия достаточных доказательств.

Смертная казнь

Двух мальчиков обнаружили мертвыми в октябре 1993 года. По подозрению в их убийстве заподозрили соседа Чжана Юйхуаня. Мужчину приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора.

Аппеляция

Вскоре он подал аппеляцию, утверждая, что не убивал детей, а в совершении преступления сознался под пытками полицейских, пишет Lenta.ru.

Суд назначил повторное разбирательство, но оно состоялось только в ноябре 2001 года. Первоначальное решение осталось без изменения, а более поздняя апелляция была отклонена.

Родственники

Все эти годы родственники осужденного настаивали на его невиновности. Они направляли письма во все суды и государственные органы.

В марте 2019 года Верховный суд провинции Цзянси возобновил рассмотрение дела.

4 августа мужчину оправдали ввиду отсутствия прямых доказательств его вины.

Теперь Чжай Юйхуань может ходатайствовать о компенсации от государства.

Правда, неизвестно — кто все же совершил двойное убийство.

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