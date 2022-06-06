6 июня
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Происшествия

Бездомные собаки погрызли сибирского депутата

Депутата городской думы Томска Максима Забелина покусали бездомные собаки. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

Злая собака.
Злая собака.
altapress.ru

«Первый раз в жизни покусали бездомные собаки. Можете поздравлять с почином», — пишет он.

Инцидент произошел с депутатом прямо недалеко от его дома. Вечером мужчина шел мимо стройки, где уже лет 10 живут «три лохматых». Они пережили все отловы и были «абсолютно безобидные».

«Видимо крыша поехала на старости лет», — попытался объяснить депутат причины совершенного на него нападения.


Собака покусала ему ногу. Да так, что Забелину пришлось ехать в травмпункт. Там ему поставили прививку от столбняка, а вскоре, возможно, поставят и от бешенства.

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