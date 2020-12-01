Бездомный попрошайка из Барнаула проведет в тюрьме 9 лет

В апреле 2020 года мужчина уехал в другой регион, чтобы скрыться от административного надзора и не исполнять обязанности и ограничения, которые ему назначил суд. Спустя месяц его нашли и вернули в Барнаул.
Не имея постоянного места жительства, он зарабатывал себе на жизнь попрошайничеством. В один из дней он познакомился с мужчиной, который предложил ему выпить.
В ходе пьянки произошел конфликт «в связи с личными неприязненными отношениями». Бездомный задушил нового знакомого, после чего вызвал сотрудников полиции.
«Полицейским он сказал, что обнаружил тело погибшего, проходя мимо. Однако причастность мужчины к совершению преступления подтвердилась обнаруженными при нем вещами убитого», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Вину он признал. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы строгого режима.