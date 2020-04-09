Безработный обманом получил от государства деньги и залег на дно в Алтайском крае

37-летний житель Усть-Коксинского района Республики Алтай получил от местного Центра занятости населения деньги на открытие бизнеса. Вместо этого он все потратил на свои нужды и скрылся в Алтайском крае.

В полицию обратились сотрудники Центра занятости. Они требуют привлечь к ответственности мужчину, который путем обмана и злоупотребления доверием похитил деньги, принадлежащие организации, сообщают «Новости Горного Алтая».

Правоохранители выяснили, что подозреваемый долгое время состоял на учете по безработице, получил субсидию на открытие личного подсобного хозяйства в сумме 72 тысячи рублей. В течение трех месяцев он должен был отчитаться о проделанной работе, но этого не сделал.

Вместо открытия своего дела и самозанятости, сельчанин потратил деньги на личные нужды. После чего долгое время не выходил на связь и скрывался от сотрудников центра.

Полицейские нашли его в Бийске, куда житель Алтая переехал после совершения мошеннических действий. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательства он не стал отпираться и признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).