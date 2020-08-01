«Был хорошим учителем»: бывший ученик рассказал о погибшем на турбазе алтайском чиновнике

Бывший ученик Святослав Гусев рассказал, что у Иосифа Кременских были проблемы со здоровьем — «у него плохо работала одна нога, и он всю жизнь хромал».
«Его отличал живой ум и способность создавать шутку из ничего, при этом доходчиво рассказать суть предмета информатики. И, кстати, он в качестве факультатива занимался КВН со школьниками, учил их теории шуток и прочим сценическим премудростям», — рассказал ученик.
По словам Гусева, жена Кременских также работала в школе 125 и вела хореографию. Бывший ученик отмечает, когда у пары родились дети, окружающие радовались за них. «Однозначно этот человек не мог вызывать конфликтов, скорее наоборот», — утверждает Святослав.
Он уточнил, что новость о смерти бывшего педагога потрясла его.
31 июля на турбазе «Глобус» обнаружили тела четырех человек: 51-летнего мужчины, его 43-летней женщины и детей 11 и 16 лет. Позднее выяснилось, что погибшими оказалась семья начальника сектора мониторинга управления печати Алтайского края Иосифа Кременских. Они приехали в село Ая из Барнаула.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Предварительная причина смерти — отравление. Расследование продолжается.