«Были взрывы, очень страшно». В Барнауле сгорел дом многодетной семьи

Ночью 7 ноября у многодетной семьи из Барнаула в селе Лебяжье сгорел дом. Пожар уничтожил всю мебель, технику, посуду, одежду и обувь. В сообществе Barnaul 22 разместили объявление о сборе помощи для пострадавших.

Пожар произошел в селе Лебяжье, по адресу ул. Центральная, 47. «Мы с мужем ночью видели, как все горело, — рассказывает пострадавшая, Ольга Костина, — Очень долго не могли потушить. Много пожарных машин заливали, а он разгорался и разгорался. Были взрывы (видимо, газ). Очень страшно».

Люди выскочили из дома в одних пижамах. Сейчас им очень нужна одежда, канцелярия, предметы личной гигиены, стройматериалы — все, чем смогут поделиться неравнодушные барнаульцы.

Мама: размер одежды 48−50, обувь 35−36; Папа: размер одежды. 50−52, обувь 42; Рита: размер одежды 44−46, обувь 35−36; Кирилл 6 лет: обувь 27−28; Варя 10 лет: обувь 32−33.

Вещи можно передать в школу № 93 в селе Лебяжье (ул. Школьная 65).

Ночью 22 октября в Барнауле в пожаре сгорел дом, в котором жили две семьи. Погорельцы обратились в редакцию altapress.ru за помощью. Люди также просят помочь вещами и стройматериалами, чтобы до зимы успеть сделать хотя бы крышу.