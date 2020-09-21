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Происшествия

«Были знаки»: причину гибели семьи из четырех человек в ДТП в Барнауле назвали в МВД

В Алтайском крае сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины, приведшие к смертельному ДТП в Барнауле, сообщает региональное МВД.

ДТП в Барнауле 20 сентября.
ДТП в Барнауле 20 сентября.
Barnaul22

Напомним, трагедия произошла вечером 20 сентября на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в 20:55 в районе здания № 319 на Павловском тракте. Предположительно, водитель не заметил КамАЗ на участке, где проводили дорожные работы.

«Водитель — мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, в месте проведения дорожных работ, обозначенных соответствующими знаками, допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ», — рассказали в МВД.

Стоит отметить, что в ведомстве подчеркнули наличие соответствующих знаков на участке проведения работ, хотя ранее в соцсетях присутствие знаков подвергли сомнению.

Погибла семья из четырех человек: водитель и пассажиры — женщина 1988 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2017 года рождения скончались на месте до приезда скорой медпомощи.

Ранее водитель погиб в лобовом столкновении с фурой на трассе Новосибирск — Барнаул.

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