«Были знаки»: причину гибели семьи из четырех человек в ДТП в Барнауле назвали в МВД

Напомним, трагедия произошла вечером 20 сентября на пересечении Павловского тракта и улицы Трактовой.
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в 20:55 в районе здания № 319 на Павловском тракте. Предположительно, водитель не заметил КамАЗ на участке, где проводили дорожные работы.
«Водитель — мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, в месте проведения дорожных работ, обозначенных соответствующими знаками, допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ», — рассказали в МВД.
Стоит отметить, что в ведомстве подчеркнули наличие соответствующих знаков на участке проведения работ, хотя ранее в соцсетях присутствие знаков подвергли сомнению.
Погибла семья из четырех человек: водитель и пассажиры — женщина 1988 года рождения, мальчик 2011 года рождения и девочка 2017 года рождения скончались на месте до приезда скорой медпомощи.
Ранее водитель погиб в лобовом столкновении с фурой на трассе Новосибирск — Барнаул.