Бывшего адвоката, который подозревается в совращении 30 подростков, будут судить в Иркутске

Бывшего адвоката Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов обвиняют в совершении 40 эпизодов преступлений, среди которых «получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «изнасилование», а также убийство несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Экс-адвоката Балаганского района обвиняют в 30 эпизодах «получения сексуальных услуг несовершеннолетнего», 8 эпизодах «изнасилования» и «насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

А также в убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием.

Последнее преступление в этом списке было совершено в марте 2007 года, по версии следствия.

Обвиняемый вместе со своим подельником убили и изнасиловали 15-летнюю девочку. Убийство удалось раскрыть в начале 2020 года. Двух мужчин задержали сотрудники уголовного розыска и СОБР Росгвардии.

В ходе следствия установили, что главный фигурант дела на протяжении нескольких лет насиловал женщин, в том числе несовершеннолетних. Самой младшей жертве было 12 лет.

Одной из его жертв была его клиентка, обратившееся за юридической помощью.

Его подельником оказался 53-летний житель Балаганского района. Помимо убийства девочки, он также застрелил своего знакомого в 2011 году.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.