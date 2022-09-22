22 сентября
﻿
Происшествия

Бывшего адвоката, который подозревается в совращении 30 подростков, будут судить в Иркутске

Бывшего адвоката Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов обвиняют в совершении 40 эпизодов преступлений, среди которых «получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «изнасилование», а также убийство несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Экс-адвоката Балаганского района обвиняют в 30 эпизодах «получения сексуальных услуг несовершеннолетнего», 8 эпизодах «изнасилования» и «насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

А также в убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием.

Последнее преступление в этом списке было совершено в марте 2007 года, по версии следствия.

Обвиняемый вместе со своим подельником убили и изнасиловали 15-летнюю девочку. Убийство удалось раскрыть в начале 2020 года. Двух мужчин задержали сотрудники уголовного розыска и СОБР Росгвардии.

В ходе следствия установили, что главный фигурант дела на протяжении нескольких лет насиловал женщин, в том числе несовершеннолетних. Самой младшей жертве было 12 лет.

Одной из его жертв была его клиентка, обратившееся за юридической помощью.

Его подельником оказался 53-летний житель Балаганского района. Помимо убийства девочки, он также застрелил своего знакомого в 2011 году.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость