Бывшего алтайского министра образования оштрафовали по делу о превышении полномочий

Суд вынес приговор бывшему министру образования Республики Алтай Алексею Бондаренко, признав его виновным в превышении полномочий и незаконном перечислении бюджетных средств на организацию спасательного поста, сообщили в прокуратуре региона.

В 2019 году Бондаренко дал указание директору Республиканского центра туризма, отдыха и оздоровления («РесЦТОиО») об организации за счет учреждения работы поста спасателей на пляже Манжерокского озера.

Министр знал, что это не относится к предмету деятельности учреждения и повлечет перечисление бюджетных средств в пользу коммерческой организации «Чистые пруды».

Ущерб от этого оценили в 1,1 млн рублей.

Свою вину бывший чиновник не признал.

Суд приговорил его к штрафу 150 тыс. рублей и лишил права занимать должности государственной и муниципальной службы на 2 года.

Как уточняют «Новости Горного Алтая», экс-министр сейчас работает проректором Горно-Алтайского государственного университета по непрерывному образованию.

Ранее бывший руководитель «РесЦТОиО» признан виновным в присвоении и растрате бюджетных средств. Он осужден к 2 годам лишения свободы условно, в республиканский бюджет взыскали сумму причиненного ущерба в размере 1,1 млн рублей.