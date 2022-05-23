Бывшего алтайского министра образования оштрафовали по делу о превышении полномочий

В 2019 году Бондаренко дал указание директору Республиканского центра туризма, отдыха и оздоровления («РесЦТОиО») об организации за счет учреждения работы поста спасателей на пляже Манжерокского озера.
Министр знал, что это не относится к предмету деятельности учреждения и повлечет перечисление бюджетных средств в пользу коммерческой организации «Чистые пруды».
Ущерб от этого оценили в 1,1 млн рублей.
Свою вину бывший чиновник не признал.
Суд приговорил его к штрафу 150 тыс. рублей и лишил права занимать должности государственной и муниципальной службы на 2 года.
Как уточняют «Новости Горного Алтая», экс-министр сейчас работает проректором Горно-Алтайского государственного университета по непрерывному образованию.
Ранее бывший руководитель «РесЦТОиО» признан виновным в присвоении и растрате бюджетных средств. Он осужден к 2 годам лишения свободы условно, в республиканский бюджет взыскали сумму причиненного ущерба в размере 1,1 млн рублей.