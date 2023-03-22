Бывшего алтайского спасателя подозревают в присвоении более 500 млн рублей

Бывший руководитель бийского спецуправления № 36 МЧС России Виктор Великодный мог стать фигурантом уголовного дела, а присвоенная сумма может оказаться среди рекордных для края, сообщает «Банкфакс».

В данный момент следком расследует некое уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий, а также о присвоении и растрате. Преступления совершили в спецуправлении ФПС № 36 в период 2013—2019 годов.

Ущерб составляет 500 млн рублей. При том, что общие расходы ведомства на закупку товаров и услуг за эти шесть лет составляют всего 95,2 млн рублей.

Согласно данным сайта ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ФПС в то время руководил Виктор Великодный. Он якобы и выступает главным фигурантом упомянутого дела, как и его предполагаемые подельники.

Деньги. Финансы. Платежи. Pixabay.com

Судя по картотеке бийского горсуда, Великодный сейчас находится под стражей, меру пресечения ему избрали 9 февраля.

Доподлинно обстоятельства дела неизвестны. Предположительно, Великодный мог собирать «дань» со свих подчиненных, о чем силовики будто бы давно знали, однако найти подход к делу не могли до недавнего времени.

Присвоенная сумма может стать одной из рекордных для Алтайского края.

Ранее в Алтайском крае директор фирмы давал миллионные взятки «дорожникам».