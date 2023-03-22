22 марта
﻿
Происшествия

Бывшего алтайского спасателя подозревают в присвоении более 500 млн рублей

Бывший руководитель бийского спецуправления № 36 МЧС России Виктор Великодный мог стать фигурантом уголовного дела, а присвоенная сумма может оказаться среди рекордных для края, сообщает «Банкфакс».

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

В данный момент следком расследует некое уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий, а также о присвоении и растрате. Преступления совершили в спецуправлении ФПС № 36 в период 2013—2019 годов.

Ущерб составляет 500 млн рублей. При том, что общие расходы ведомства на закупку товаров и услуг за эти шесть лет составляют всего 95,2 млн рублей.

Согласно данным сайта ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ФПС в то время руководил Виктор Великодный. Он якобы и выступает главным фигурантом упомянутого дела, как и его предполагаемые подельники.

Деньги. Финансы. Платежи.
Деньги. Финансы. Платежи.
Pixabay.com

Судя по картотеке бийского горсуда, Великодный сейчас находится под стражей, меру пресечения ему избрали 9 февраля.

Доподлинно обстоятельства дела неизвестны. Предположительно, Великодный мог собирать «дань» со свих подчиненных, о чем силовики будто бы давно знали, однако найти подход к делу не могли до недавнего времени.

Присвоенная сумма может стать одной из рекордных для Алтайского края.

Ранее в Алтайском крае директор фирмы давал миллионные взятки «дорожникам».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость