20 марта
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Происшествия

В Алтайском крае директор фирмы давал миллионные взятки «дорожникам»

Директор коммерческой организации давал взятки дорожным предприятиям, чтобы те при строительстве использовали только его продукцию, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

В период с 2017 по 2022 год директор коммерческой организации передавал начальнику дорожного отдела Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» деньги.

Взятка предполагала заключение подрядчиками и субподрядчиками договоров и контрактов на поставку стройматериалов, поставщиком которых является компания обвиняемого.

Общая сумма взятки превысила 1,6 млн рублей.

По такой же схеме с 2018 по 2022 год директор фирмы передал начальнику отдела мостов «Алтайавтодора» более 1,5 млн рублей.

Деньги он дал за внесение в документацию по госконтрактам стройматериалов именно этой фирмы и использование их при строительстве и ремонте мостов.

Работы по нескольким объектам дорожной инфраструктуры осуществляли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также госпрограммы «Развитие транспортной системы России».

На всех участников коррупционной схемы завели уголовные дела.

Ранее глава алтайского села брал взятки с осужденных деревом.

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