В Алтайском крае директор фирмы давал миллионные взятки «дорожникам»

В период с 2017 по 2022 год директор коммерческой организации передавал начальнику дорожного отдела Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» деньги.
Взятка предполагала заключение подрядчиками и субподрядчиками договоров и контрактов на поставку стройматериалов, поставщиком которых является компания обвиняемого.
Общая сумма взятки превысила 1,6 млн рублей.
По такой же схеме с 2018 по 2022 год директор фирмы передал начальнику отдела мостов «Алтайавтодора» более 1,5 млн рублей.
Деньги он дал за внесение в документацию по госконтрактам стройматериалов именно этой фирмы и использование их при строительстве и ремонте мостов.
Работы по нескольким объектам дорожной инфраструктуры осуществляли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также госпрограммы «Развитие транспортной системы России».
На всех участников коррупционной схемы завели уголовные дела.
Ранее глава алтайского села брал взятки с осужденных деревом.