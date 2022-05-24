Бывшего чиновника из администрации Барнаула признали виновным в получении взятки

Бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула признали виновным в получении взятки, присвоениях и растрате, сообщает СУ СК региона.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года чиновник получил от барнаульского предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за выбор его ООО в качестве поставщика товаров на нужды спорткомитета, в обход конкурсных процедур.

При этом сделка была совершена по завышенной рыночной стоимости.

Также следствие доказало несколько эпизодов хищения. В 2018 году чиновник перечислил предпринимателю 100 тысяч рублей за якобы проведенный праздник, хотя его не проводили. Похищенные из бюджета средства обвиняемый потратил на свое усмотрение.

В 2019 году при проведении конкурса социально значимых проектов на гранты городской администрации чиновник также завладел суммой в 100 тысяч рублей за якобы выигранные двумя школами спортивными грантами.

В этом же году он еще присвоил себе 300 тысяч рублей при организации спортивного события.

Все преступления были выявлены сотрудниками ФСБ. В ходе следствия председатель комитета своей вины не признавал.

Взяточника признали виновным по двум уголовным статьям — 290 (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица) и 160 (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Следствие собрало доказательства вины, в связи с чем суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн 200 тыс рублей с лишением права занимать госдолжности на срок 3 года.

С учетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, назначенное наказание в виде штрафа смягчено до 750 тыс. рублей.