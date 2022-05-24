24 мая
﻿
Происшествия

Бывшего чиновника из администрации Барнаула признали виновным в получении взятки

Бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула признали виновным в получении взятки, присвоениях и растрате, сообщает СУ СК региона.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года чиновник получил от барнаульского предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за выбор его ООО в качестве поставщика товаров на нужды спорткомитета, в обход конкурсных процедур.

При этом сделка была совершена по завышенной рыночной стоимости.

Также следствие доказало несколько эпизодов хищения. В 2018 году чиновник перечислил предпринимателю 100 тысяч рублей за якобы проведенный праздник, хотя его не проводили. Похищенные из бюджета средства обвиняемый потратил на свое усмотрение.

В 2019 году при проведении конкурса социально значимых проектов на гранты городской администрации чиновник также завладел суммой в 100 тысяч рублей за якобы выигранные двумя школами спортивными грантами.

В этом же году он еще присвоил себе 300 тысяч рублей при организации спортивного события.

Все преступления были выявлены сотрудниками ФСБ. В ходе следствия председатель комитета своей вины не признавал.

Взяточника признали виновным по двум уголовным статьям — 290 (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица) и 160 (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Следствие собрало доказательства вины, в связи с чем суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн 200 тыс рублей с лишением права занимать госдолжности на срок 3 года.

С учетом срока нахождения под стражей и домашним арестом, назначенное наказание в виде штрафа смягчено до 750 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость