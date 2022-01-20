Бывшего депутата Госдумы заочно арестовали из-за невыплаты зарплат

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Алексея Лященко по делу о невыплате зарплаты работникам промышленной компании «Новик», владельцем которой он был, сообщает агентство «Москва» .

«Суд заочно избрал в отношении Лященко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Экс-депутата обвиняют по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), пишет РБК.

Компания «Новик» обанкротилась в 2019 году, в ее состав входили предприятия, занимающиеся обслуживанием и ремонтом подводных лодок ВМФ и других морских и речных судов, указывает Газета.Ru.

Ранее за хищение 700 млн рублей арестовали двух сотрудников Минобороны.