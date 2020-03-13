Бывшего главу района в Алтайском крае объявили в розыск

13 марта в Каменском городском суде (Алтайский край) прошло заседание по рассмотрению апелляции временно отстраненного главы района Федора Найдена и апелляционного представления прокуратуры по уголовному делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Найден в очередной раз не явился в суд и был объявлен в розыск.

10 марта суд в третий раз отложил рассмотрение апелляции опального главы — защита осужденного предоставила ходатайство Найдена, в котором он, ссылаясь на госпитализацию в медучреждение Барнаула, просил перенести заседание, пишут «Каменские известия».

Защита предоставила суду копию направления на госпитализацию осужденного в барнаульскую горбольницу. По информации главного врача этого учреждения, Федор Найден действительно находился там на стационаре с 5 по 10 марта — после чего он был выписан.

13 марта принудительный привод осужденного Найдена исполнен не был — отсутствовал по месту жительства и регистрации.

До настоящего момента в отношении временно отстраненного главы действовала мера пресечения — подписка о невыезде. Она была избрана еще во время следствия, и сохранялась по сей день, поскольку обвинительный приговор мирового суда от 26 ноября 2019 ещё не вступил в законную силу.

Суд счел, что осужденный нарушил обязанности, которые возлагает на него подписка о невыезде, и принял решение ужесточить меру пресечения до заключения под стражу сроком на два месяца.

Также суд постановил объявить главу в розыск.