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Происшествия

Бывшего главу центра ядерной медицины заподозрили в создании преступной группировки

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Вместе с ним по делу проходят его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники, сообщает РБК.

Томография.
Томография.
СС0

Козин и его заместитель создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств. Помимо них в преступлении подозревают директора Центрального проектного института ядерной медицины, петербургского филиала ФЦПиРОЯМа, Павла Демидова.

Всех участников предполагаемой группы подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере).

Дело было возбуждено в марте 2019 года, сейчас по нему проходят четыре человека. Дело возбудили по факту хищения у центра бюджетных денег, выделенных по госконтракту на проектирование комплекса зданий медсанчасти на космодроме «Восточный», сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, подозреваемые через петербургский филиал ФГУП перечислили на счет фиктивной компании около 170 млн рублей, а затем обналичили.

Согласно данным системы СПАРК, Козин был исполняющим обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. По версии следствия, преступная группировка появилась в организации не позднее 2014-го.

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