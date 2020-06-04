Бывшего лидера переславских единороссов посадили в тюрьму за убийство собутыльника

Накануне Переславский районный суд принял решение о тюремном заключении для бывшего главы фракции «Единой России» в местной городской думе.

Мужчина будет лишен свободы на 8 лет 6 месяцев.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Политика признали виновным в убийстве своего собутыльника, которое произошло в декабре 2019 года, пишет «Интерфакс».

Лидера фракции партии власти в городской думе Переславля-Залесского задержали в декабре 2019-го по подозрению в убийстве местного жителя, пишет News.ru.

Следователи считают, что Корнилов поссорился со знакомым, с которым вместе выпивал. После этого он сначала избил собутыльника, а потом задушил.