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7 февраля
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Происшествия

Бывшего преподавателя алтайского вуза обвиняют в получении взятки и мошенничестве

Бывшего преподавателя Алтайского государственного аграрного университета обвиняют в мошенничестве и получении взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

По данным следствия, в 2014 году к преподавателю обратился студент-заочник и попросил помочь разобраться с задолженностями по предметам, которые вели другие сотрудники университета. Обвиняемый пообещал студенту за денежное вознаграждение решить вопрос с другими преподавателями вуза, однако сам ничего предпринимать не собирался.

За 2 года преподаватель получил от студента в общей сложности 118 тысяч рублей.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемый получил от студентов две взятки за зачеты — 30 тысяч рублей.

Своей вины он не признал. Уголовное дело бывшего преподавателя передано в суд.

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