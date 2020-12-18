Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Бывшего замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд арестовал экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Его обвиняют в организации мошенничества, сообщают РИА Новости.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

Милейко обвиняется по части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января.

Ранее сообщалось, что Милейко освободили от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. Возможно материалы, которые заинтересовали следствие, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии.

Следствие считает, что в 2012 году жена генерала незаконно получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе по заниженной стоимости и открыла там парикмахерскую. Кроме того, генерала проверяли на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию. Ущерб мог превысить 680 миллионов рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость