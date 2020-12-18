Бывшего замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве

Милейко обвиняется по части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января.

Ранее сообщалось, что Милейко освободили от должности еще летом 2019 года после служебной проверки. Возможно материалы, которые заинтересовали следствие, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии.

Следствие считает, что в 2012 году жена генерала незаконно получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе по заниженной стоимости и открыла там парикмахерскую. Кроме того, генерала проверяли на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию. Ущерб мог превысить 680 миллионов рублей.