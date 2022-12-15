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В чем обвиняют экс-министра?

Андрей Голубцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).

И в п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица).