Суд установил, что фигурант дела в 2016—2019 годах получил две взятки в общей сумме 2,4 млн рублей.
Андрей Голубцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).
И в п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица).
За 400 тыс. рублей чиновник заключил с одним из ООО государственный контракт на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района.
Следствие установило, что застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать квартиры по рыночной стоимости в связи с низким спросом.
В дальнейшем жилье приобрели в собственность Алтайского края за более чем 6 млн рублей для последующей передачи детям-сиротам.
Также бывший министр заключил два контракта суммой более 62 млн рублей с одним из ООО на ремонт объектов теплоснабжения города Змеиногорска. Для этого он добился введения в городе режима чрезвычайной ситуации.
Чтобы избежать наказания, Голубцов получил взятку через посредника под видом якобы дивидендов. Деньги предприниматель перечислил на счет подконтрольного чиновнику Общества.
Голубцову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн рублей, с лишением права занимать должности сроком на 1 год 7 месяцев.
Его взяли по стражу в зале суда.
Также суд конфисковал имущество осужденного на сумму 2,4 млн рублей.
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