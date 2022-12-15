15 декабря
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Происшествия

Бывшего замминистра взяли под стражу в зале суда — подробности произошедшего

Бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Голубцова осудили на восемь лет лишения свободы по делу о взятках. Об этом сообщает пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Алтайского края. Altapress.ru рассказывает подробности произошедшего.

Андрей Голубцов.
Андрей Голубцов.
Анна Зайкова
1
Сколько составил размер взятки?

Суд установил, что фигурант дела в 2016—2019 годах получил две взятки в общей сумме 2,4 млн рублей.

2
В чем обвиняют экс-министра?

Андрей Голубцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе).

И в п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица).

Андрей Голубцов.
Андрей Голубцов.
doc22.ru
3
Что совершил фигурант дела?

За 400 тыс. рублей чиновник заключил с одним из ООО государственный контракт на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района.

Следствие установило, что застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать квартиры по рыночной стоимости в связи с низким спросом.

В дальнейшем жилье приобрели в собственность Алтайского края за более чем 6 млн рублей для последующей передачи детям-сиротам.

4
Что еще нарушил чиновник?

Также бывший министр заключил два контракта суммой более 62 млн рублей с одним из ООО на ремонт объектов теплоснабжения города Змеиногорска. Для этого он добился введения в городе режима чрезвычайной ситуации.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com
5
Как чиновник маскировал свои преступления?

Чтобы избежать наказания, Голубцов получил взятку через посредника под видом якобы дивидендов. Деньги предприниматель перечислил на счет подконтрольного чиновнику Общества.

6
Какое наказание дали экс-министру?

Голубцову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,1 млн рублей, с лишением права занимать должности сроком на 1 год 7 месяцев.

Его взяли по стражу в зале суда.

Также суд конфисковал имущество осужденного на сумму 2,4 млн рублей.

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