Бывшему главному антикоррупционеру Надвоцкому прибавили еще два года к сроку

Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда решила ужесточить наказание начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее суд назначил Надвоцкому 4 года лишения свободы строгого режима, штраф 25 млн 800 руб., а также лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 4 года.

Прокуратура края обжаловала этот приговор из-за чрезмерной мягкости наказания.

7 февраля судебная коллегия согласилась с позицией прокурора и назначила Надвоцкому 6 лет лишения свободы строгого режима, штраф, ограничение в будущих должностях и лишение звание «полковника полиции» сохранились.

Кроме того, суд в доход государства конфисковал эквивалент взятки в размере 12 млн 900 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Арест Вадима Надвоцкого. скрин

Дело Надвоцкого

С 2016 по 2018 год Вадим Надвоцкий получил взятку в особо крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, которые торговали моторным топливом. Взятка предназначалась за покровительство.

В частности, УЭБиПК по указанию Надвоцкого не реагировало на нарушения и противоправные действия работников фирм, не проводило проверок и розысков, а в случаях их проведения — уголовные дела не возбуждали.

Таким образом, Надвоцкий через знакомого Гречишкина на протяжении трех лет частями получил взятку от директора коммерческих организаций на общую сумму 12 млн 900 тысяч рублей.

В ноябре 2018 года взяточников задержали сотрудники регионального управления ФСБ России. В ходе следствия Надвоцкий полностью признал свою вину.

В начале октября 2019 года уголовное дело в отношении посредника Гречишкина передали в суд.